Bıçak çeken oğlunu gözünü kırpmadan vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bıçak çeken oğlunu gözünü kırpmadan vurdu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde baba ile oğlu arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba bıçak çeken oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. Baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında ikamet içinde aile içi tartışma yaşandı. İddiaya göre, baba A.O, kendisine bıçak çekip, saldırmaya kalkıştığını öne sürdüğü oğluna silahla ateş açtı.

Kasık bölgesinden yaralanan Y.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O'yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bıçak çeken oğlunu gözünü kırpmadan vurdu

Bıçak çeken oğlunu gözünü kırpmadan vurdu

Bıçak çeken oğlunu gözünü kırpmadan vurdu

Son Haberler
Tanyeli hastane masrafını açıkladı! 2 ünlü isimden alkışlanacak hareket
Tanyeli hastane masrafını açıkladı! 2 ünlü isimden alkışlanacak hareket
ABD'de gümrük vergilerindeki artış sinyali risk iştahını vurdu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Fenerbahçe Avrupa’da tur atlamak için kritik sınava çıkıyor
Fenerbahçe Avrupa’da tur atlamak için kritik sınava çıkıyor
Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı
Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı
Hangi saatten sonra yemek yemek kilo almayı hızlandırıyor? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne diyor?
Hangi saatten sonra yemek yemek kilo almayı hızlandırıyor?