Bıçakla polise saldırdı! Saldırgan şahış, polis tarafından vurularak yaşamını yitirdi

Güney Kore'nin Gwangju kentinde bir polis memuruna bıçakla saldıran şahıs, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Gwangju kentinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Polis memuruna bıçakla saldıran şahıs, vurularak öldürüldü. Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Gwangju Dongbu Polis Karakolu'nda görevli bir memur, iki kadından gelen acil yardım çağrısı üzerine saat 03.10 dolaylarında Geumnamro bölgesindeki bir ara sokağa gitti. İsmi açıklanmayan 51 yaşındaki bir şahıs tarafından iki kez bıçaklanan polis, yaşanan arbedede silahını kullanarak saldırganı vurdu. Saldırganın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanırken, polis memurunun da boynu ve yüzündeki ciddi yaralanmalar nedeniyle ameliyat geçirdiği kaydedildi. Saldırganın polisin ilk olarak yaptığı sözlü uyarıları ve uyarı atışını dikkate almadığı açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.