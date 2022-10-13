Bıçakladı yerlerde sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasında

DHA - Olay, öğle saatlerinde Birecik-Nizip kara yolu yakınlarında bulunan Karşıyaka Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Y, aralarında uzun süredir alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Dündar Karayılan ile konuşmak için bir araya geldi.

Otomobilde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Yılmaz, otomobilindeki bıçakla Dündar Karayılan’ı yaraladı ve daha sonra aracından indirip sürükleyerek yol kenarındaki tarlaya bıraktı.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN YERDE SÜRÜKLEYİP DARBETTİ

Yaralıya yerdeyken de vuran Mehmet Yılmaz, olayı görenlerin tepkisine aldırış etmedi, otomobiline binerek uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar Karayılan, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

GÖZALTINDA

Şüpheli Mehmet Yılmaz ise polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.