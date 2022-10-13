13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bıçakladığı adamı yerlerde sürükledi 

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsı bıçakla yaralayan adam, daha sonra kolundan tutup yerde sürükledi. O anları cep telefonuyla çeken kadın ve çocuklar, adamın yerdeki şahsa daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:30
Takip Et

Bıçakladığı adamı yerlerde sürükledi 

Bıçakladığı adamı yerlerde sürükledi 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Birecik'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı.

 Otomobille boş bir alana giderek park eden şahıslar arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.’yi bıçakladı. Yaralanan şahıs, otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. Arkasından giden Mehmet Y., şahsı yere düşürdü.

Mehmet Y., kanlar içerisinde kalan Dündar K.’yi yerde sürüklemeye başladı. Olayı görerek cep telefonuna kaydeden kadın ve çocuklar, Mehmet Y.’nin adama daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü. Dündar K.’yi bırakan şahıs, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobile binerek uzaklaşan şahsın Mehmet Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
2
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
3
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
4
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
5
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿Kayseri'de Icardi forma giyecek mi? Galatasaray'da Okan Buruk'un kararı belli oldu
﻿Kayseri'de Icardi forma giyecek mi? Galatasaray'da Okan Buruk'un kararı belli oldu
﻿Kayseri'de Icardi forma giyecek mi? Galatasaray'da Okan Buruk'un kararı belli oldu
﻿Türkiye’ye en çok turist o ülkeden geldi 8 aydaki turist sayısı 29 milyon
﻿Türkiye’ye en çok turist o ülkeden geldi 8 aydaki turist sayısı 29 milyon
﻿Türkiye’ye en çok turist o ülkeden geldi 8 aydaki turist sayısı 29 milyon
﻿Başakşehir'deki lisede korkutan yangın
﻿Başakşehir'deki lisede korkutan yangın
﻿Başakşehir'deki lisede korkutan yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.