Bıçaklanan adam aracıyla hastaneye giderken kaza yaptı: 1 ölü

Kaynak: İHA

Karaman'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklanan yaralı adam aracıyla hastaneye gitmeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybetti.

Olay, gece 23.00 sıralarında Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ali Ay (28), evine gittiği H.V. ile küfürleşme yüzünden tartışmaya başladı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.V., Hasan Ali Ay'ı sol bacağından bıçakladı. Olay sonrası otomobiliyle hastaneye gitmeye çalışan Hasan Ali Ay, kan kaybından fenalaşarak 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi H.V. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise kavganın yaşandığı ev ile otomobilde incelemede bulundu.

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