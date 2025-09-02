Bıçaklanan Suriyelinin durumu ağır

Hadise, saat 21.00 civarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Fark Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta kanlar içinde yatan şahsın olduğunu görenler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Ekipler, Suriye vatandaşı A.H.’nin bıçakla yaralandığını tespit etti. Ağır şekilde yaralanan A.H., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

Emniyet, zanlı ya da zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.