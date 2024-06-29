Bıçaklayarak öldürdü kahkaha attı. Şişli’de korkunç cinayet

İstanbul Şişli’de Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. ve eşi Darkhiduren B.A’nın evine arkadaşları Amarsanaa Buldaa ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.’ya para vererek dışarıdan alkol almasını istedi.

Bunun üzerine parayı alan adam markete gitti. O esnada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek iddiaya göre arkadaşının eşine belinden sarılarak cinsel tacizde bulunup, zorla yatak odasına götürdü. Marketten görünce yaşanan arbedeyi gören Turbold, çılgına dönerek eline aldığı bıçağı Turbold’un sırtına sapladı. Bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buldaa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri kanlı olan Turbold Sartuul A., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Buldaa’nın cenazesi, Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçağa ise polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan karı-koca çift, polis tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan çift, “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.