Bıçaklı cinayete tahrik indirimli ceza

İzmir’in Konak ilçesinde, su dağıtım bayisinde Coşkun Güneş'in (26) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin olayda bıçağı kullanan Erdal Murat Sekban'a (24), 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası verildi. Haklarında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan Alper Y.'ye (21) 'Kasten yaralama'dan 6 ay hapis, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Emre K. (19) de aynı suçtan 2 bin 680 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kentte bir su dağıtım bayisinde kurye olarak çalışan Yağız C. ile iş yeri sahibi T.A. arasında, hesaplarda açık verilmesi nedeniyle 22 Haziran 2023'te tartışma yaşandı. Ertesi gün Erdal Murat Sekban, Alper Y. ve Emre K.'nin de aralarında olduğu bir grup, su dağıtım bayisine geldi ve alkol almaya başladı. Sekban, Yağız C.'ye, "Çalıştığın yere ihanet ettin" diyerek hakarette bulundu. Bu sırada olay yerine gelen Yağız C.'nin arkadaşı Coşkun Güneş de olaya dahil oldu. Sekban, Alper Y. ve Emre K., iddiaya göre Güneş'i darbetti. Ortamdan ayrılan Güneş, bir süre sonra elinde bıçakla geri döndü. Kavga, iş yerinin dışına taştı. Sekban da belinden bıçak çıkardı. Sekban ve Güneş, birbirlerine bıçak savurdu. Güneş aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsisinin ardından Güneş, toprağa verildi.

Olaydan sonra teslim olan şüpheliler Erdal Murat Sekban, Alper Y. ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Emre K. tutuklandı. Soruşturma sonrası şüpheliler hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapan Erdal Murat Sekban, olayda yaralanmasından sonra kendini korumak amacıyla Güneş'e bıçağı bir kez savurduğunu söyledi. Sekban, karşılıklı küfürleşme yaşadıkları Güneş'in kendilerine 'Sizi öldüreceğim' diye tehditler savurduğunu belirterek, "Benim de annem var, böyle bir acı yaşatmak istemezdim" dedi.

'KİMSE BÖYLE BİR SON İSTEMEZDİ'

Sanıklardan Alper Y. ise savunmasında, "Tartışma kısa sürede büyüdü ve küfürleşmeye dönüştü. Sonra dışarı çıktık, arbede yaşandı. Herkes birbirinden uzak durmaya çalışıyordu. Erdal, Coşkun'un saldırısı sırasında elinden yaralandı. İş yeri sahibi T.A., Erdal'ı korumaya çalıştı ve ortam iyice karıştı. Coşkun tekrar üzerimize yürüyünce bu defa Erdal kendini savunmak için bıçağını çıkardı. Bıçağı bir kez savurdu, tam neresine denk geldiğini o an kimse anlayamadı. Her şey birkaç dakika içinde oldu, kimse böyle bir son istemezdi. Bıçaklanma esnasında ben olayı kaldırımdan izliyordum" diye konuştu.

Sanıklardan Emre K. ise savunmasında, "Ortalık bir anda karıştı. Coşkun Güneş ağır küfürler etti. Çıkan kargaşada ben de birkaç tane vurdum. Güneş, bakkala girip, elinde bıçakla döndü. Uzaklaştım, sonrasında Erdal ağabey ile boğuştuklarını gördüm. Erdal ağabeyin üzeri kandı. İki gün sonra teslim oldum" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' UYGULANDI

İddia makamı esas hakkında mütalaasında Sekban'ın 'Kasten öldürme', diğer sanıkların ise 'Kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. 28 Mart'ta görülen duruşmada esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan Sekban'ın avukatları Muhammet Emre Tayyar ve Bekir Sıtkı Hastürk ile Alper Y.'nin avukatı Efe Demirciefe, sanıklarının eylemlerini haksız tahrik eylemi altında gerçekleştirdiğini belirtti. Sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Güneş'in ailesi ve avukatı Dilara Tan ise sanıkların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Savunmaların ardından karar çıktı. Heyet, sanık Erdal Murat Sekban'ı müebbet hapse çarptırırken, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayıp bu cezayı 18 yıl hapis cezasına çevirdi. Haklarında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan sanıklardan Alper Y. ise 'Kasten yaralama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alper Y.'nin eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine hükmeden heyet, cezayı 4 ay 5 güne indirdi. Mahkeme, Emre K.'yi 'Basit yaralama' suçundan 270 gün adli para cezasına çarptırırken, eylem haksız tahrik altında gerçekleştiğinden ceza 202 güne düşürüldü. Sanığın suç tarihinde 15 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olması nedeniyle Emre K., 134 gün karşılığı olarak 2 bin 680 lira adli para cezasına çarptırıldı.