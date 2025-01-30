Bıçaklı kavga! 5 yerinden bıçaklandı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Alkin B., alkol aldığı sırada aynı mekanda bulunan Ali Y. ile tartışma yaşadı.

Tartışma çevredekilerin araya girilmesi ile sonlandırıldı. Bir süre sonra mekan dışına çıkan ikili tekrar tartışmaya başladı. Bu kez tartışmaya Ali Y.'nin oğlu Efe Y. de dahil oldu.

Çıkan kavgada Ali Y., cebinden çıkardığı bıçakla Alkin B.'yi 5 yerinden bıçakladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alkin B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Y. ile oğlu Efe Y. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.