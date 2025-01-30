Bıçaklı kavga! 5 yerinden bıçaklandı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bıçaklı kavga! 5 yerinden bıçaklandı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir restoranda başlayıp dışarı taşan bıçaklı kavgada A.B’yi 5 yerinden bıçakladıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Alkin B., alkol aldığı sırada aynı mekanda bulunan Ali Y. ile tartışma yaşadı.

Tartışma çevredekilerin araya girilmesi ile sonlandırıldı. Bir süre sonra mekan dışına çıkan ikili tekrar tartışmaya başladı. Bu kez tartışmaya Ali Y.'nin oğlu Efe Y. de dahil oldu.

Çıkan kavgada Ali Y., cebinden çıkardığı bıçakla Alkin B.'yi 5 yerinden bıçakladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alkin B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Y. ile oğlu Efe Y. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavga! 5 yerinden bıçaklandı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Bıçaklı kavga! 5 yerinden bıçaklandı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Bıçaklı kavga! 5 yerinden bıçaklandı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan brüt rezerv yorumu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan brüt rezerv yorumu
Fransa'yı sarsan tecavüz davasında kararı bugün açıklanacak
Fransa'yı sarsan tecavüz davasında kararı bugün açıklanacak
Galatasaray'la anılıyordu transfer çalımı an meselesi! Yıldız futbolcu için devreye girildi
Galatasaray'la anılıyordu transfer çalımı an meselesi! Yıldız futbolcu için devreye girildi
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan: Tıbbi yoksulluk denen kavram artık Türkiye’de gündelik dilde konuşulmaya başlandı
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan: Tıbbi yoksulluk denen kavram artık Türkiye’de gündelik dilde konuşulmaya başlandı
İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı
İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı