Bıçaklı kavga cinayetle sonuçlandı!

Olay 3 Eylül günü saat 22.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi’nde meydana geldi. Ailesine ait olan büfenin kendisinden habersiz şekilde devredildiğini öğrenen Abdülkerim K., dükkana giderek yeni işletmeci Evren Damar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkerim K., yanındaki bıçak ile Evren Damar'a saldırdı. Bıçaklanan Evren Damar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli Abdülkerim K. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Damar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Abdülkerim K.'yi kullandığı bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.