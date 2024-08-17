Bıçaklı kavgada 1 ölü

Kaynak: İHA
Bıçaklı kavgada 1 ölü

Malatya'da bir grup arkadaşın kaldığı evde bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 22.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katındaki dairede bağrışma sesleri duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri 23 yaşındaki Samet Karadağ'ın karın bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığını belirledi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler apartmanın arka kısmında atıl vaziyette bir adet pompalı tüfek buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Yaralı sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan incelemede hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi. Alkol testi sonucunda sürücünün 0.56 promil alkollü olduğu belirlendi.

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