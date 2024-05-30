Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Mersin’de Fırat Akdeniz (29), kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tarsus Tren Garı yakınlarında meydana gelen olayda, Fırat Akdeniz, isimli şahıs, iddiaya göre kimliği belirsiz bir şüpheliyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası kimliği belirsiz şüpheli, cebinden çıkarttığı bıçakla Akdeniz'i bıçakladı.

60867-2.jpg

Aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralanıp yere yığılan Akdeniz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği tespit edilen Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisini yakalamak için inceleme başlatan polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.

Son Haberler
Son dakika... Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Gündem
Son dakika... Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Ahmet Uğurlu’nun yasak aşk hikayesi kitaplara konu olmuştu Magazin
Ahmet Uğurlu’nun yasak aşk hikayesi kitaplara konu olmuştu
Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup Gündem
Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup
Küçük çocuğun babasıyla birlikte hile yaptığı anlar güldürdü Video
Küçük çocuğun babasıyla birlikte hile yaptığı anlar güldürdü
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirvede Ekonomi
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirvede
20 Filistinli gözaltına alındı Dünya
20 Filistinli gözaltına alındı
Ölüm saniye ile teğet geçti. Çocuk son anda kurtuldu Gündem
Ölüm saniye ile teğet geçti. Çocuk son anda kurtuldu