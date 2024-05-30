Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Tarsus Tren Garı yakınlarında meydana gelen olayda, Fırat Akdeniz, isimli şahıs, iddiaya göre kimliği belirsiz bir şüpheliyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası kimliği belirsiz şüpheli, cebinden çıkarttığı bıçakla Akdeniz'i bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralanıp yere yığılan Akdeniz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği tespit edilen Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisini yakalamak için inceleme başlatan polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.