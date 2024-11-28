Bıçaklı kavgada kan aktı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bıçaklı kavgada kan aktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kadirli'de dün akşam meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 21.45 sularında Şehit Halis Şişman Mahallesi Adana yolunda sebebi henüz bilinmeyen bir kavgada 3 kişinin kovaladığı 32 yaşındaki Mustafa Güler bıçaklandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.Ş. ile yanındaki 3 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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