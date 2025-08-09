Bıçaklı saldırıya tüfekle karşılık verdi! Aile içi çatışma cinayetle sonlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şanlıurfa’da ailevi sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba, av tüfeğiyle karşılık verdi. Müslim Hamlacı hayatını kaybetti, baba gözaltına alındı.

Olay, dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ailevi sorunlar olan baba ve oğul arasında, evde tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Müslim Hamlacı, babasına bıçakla saldırdı. Yaralanan Mahmut Hamlacı, kendini korumak amacıyla av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabetiyle yaralanan Müslim Hamlacı, yere yığıldı; babası ise yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslim Hamlacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Mahmut Hamlacı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

