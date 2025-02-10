Bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sularında Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre İtalyan orkestra şefi Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bir grup bisikletçiyle tartışmaya girdi.

Grup etraflarındakilerden ayrılarak dağılırken Mattia Ahmed Minguz bit pazarında alışveriş yapmaya gitti. Minguzzi, markette alışveriş yaparken tartıştığı gruba üye olduğu belirtilen B.B. ile karşılaştı. Beş kez bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan bir diğer şüpheli ise U.B.'ydi. Yerde kanlar içinde kalan Mingüz'e tekme attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekibinin tedavisinin ardından hastaneye kaldırılan Matia Ahmed Minguz, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı. Minguzzi'nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşti. Minguzzi bugün hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.