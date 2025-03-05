Bican Tibukoğlu "Taraftarımızın desteğiyle panenka vurdum ve gol oldu"

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19, İtalya ekibi Atalanta U19'u penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından bordo-mavili oyunculardan Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan ve Ahmet Doğan Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PANENKA VURDUM VE GOL OLDU"

Turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını belirten Bican Tibukoğlu, "Penaltı atışlarında taraftarın isteği bana özgüven verdi. O özgüvenden dolayı panenka vurdum ve gol oldu. Daha önce planlamıştım ve antrenmanlarda çalışıyordum. Taraftarlarımızın desteği ile kazandığımız için çok mutluyum. Onlar bugün önemli bir etken oldu. A Takımda oynamayı çok istiyorum. İnşallah şans gelir ve oynarım" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİN VAZGEÇMEDİK"

Çok iyi bir mücadele olduğunu aktaran Alihan Erdoğan da, "Takım arkadaşlarımızla bir birimize olan güvenimiz tam. Ben erken bir gol bekliyordum. Bunun dışında sahada her şey istediğimiz gibi ilerledi. Penaltılarda galip gelmesini bildik. Disiplinden vazgeçmedik ve galip geldik" dedi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Trabzonspor U19 kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım ise, "Kupayı alacağımıza da inanıyoruz. Türkiye'de lig kupasını ve Avrupa'da kupayı alacağımıza inanıyorum. Bu bir beklenti değil. Buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.