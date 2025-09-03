Biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti

Ömer ERGİN - EDİRNE / YENİÇAĞ

Saat 17.04 sıralarında, 1967 doğumlu E.K. isimli biçerdöver sürücüsü, 22-08 ... plakalı aracıyla ayçiçeği hasadı yapıyordu. Bu sırada tarlada yaya olarak bulunan 1961 doğumlu A.A. isimli vatandaş, biçerdöverin tekerleğinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine hızla çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.A., hemen Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ekibi soruşturma başlattı.