Biçilmesine saatler kala tarlası cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Biçilmesine saatler kala tarlası cayır cayır yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi mevkiinde çıkan yangında ekili buğday tarlası ve biçilmiş arazi küle döndü.

Yangın, biçilmiş buğday anızında başladı ve hızla ekili buğday tarlasına sıçradı. Yangının erken fark edilmesi üzerine bölgede çalışma yapan belediye iş makineleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili açıklama yapan tarla sahibi, "Yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan meydana gelmiş. Ağaç tellerin üzerine yan yatınca yangını tetiklemiş," dedi. Biçilmesine saatler kala 2 dönüm ekili alanının yandığını belirten tarla sahibi, zararının karşılanmasını talep etti.

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