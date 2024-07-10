Biçilmesine saatler kala tarlası cayır cayır yandı

Yangın, biçilmiş buğday anızında başladı ve hızla ekili buğday tarlasına sıçradı. Yangının erken fark edilmesi üzerine bölgede çalışma yapan belediye iş makineleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Olayla ilgili açıklama yapan tarla sahibi, "Yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan meydana gelmiş. Ağaç tellerin üzerine yan yatınca yangını tetiklemiş," dedi. Biçilmesine saatler kala 2 dönüm ekili alanının yandığını belirten tarla sahibi, zararının karşılanmasını talep etti.