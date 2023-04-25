Biden, 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Biden bugün erken saatlerde yayınladığı bir video ile yeniden başkan olabilmek için adaylığını açıkladı.

Biden yaptığı açıklamada, “dört yıl önce başkanlığa aday olduğumda, Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Ve biz hala öyleyiz” dedi.

Biden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir an vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Ben bunun bizimki olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim” dedi.