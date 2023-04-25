Biden, 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için mevcut başkan Joe Biden adaylığını açıkladı.

Biden, 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Biden bugün erken saatlerde yayınladığı bir video ile yeniden başkan olabilmek için adaylığını açıkladı.

Biden yaptığı açıklamada, “dört yıl önce başkanlığa aday olduğumda, Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Ve biz hala öyleyiz” dedi.

Biden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir an vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Ben bunun bizimki olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim” dedi.

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Profesörden kızamık aşısı çağrısı: 2 gün sonra eyvahın faydası olmaz Sağlık
Profesörden kızamık aşısı çağrısı: 2 gün sonra eyvahın faydası olmaz
Zincir marketlerin iptal davalarında yeni gelişme Ekonomi
Zincir marketlerin iptal davalarında yeni gelişme
"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil" Ekonomi
"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil"
İmamoğlu 'Canımı en çok yakan şey' deyip açıkladı Siyaset
İmamoğlu 'Canımı en çok yakan şey' deyip açıkladı
İstanbul'da taksiciler Türk müşteriyi almadı Güncel
İstanbul'da taksiciler Türk müşteriyi almadı
Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler Magazin
Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler