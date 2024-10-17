Biden Almanya’yı ziyaret edecek

Biden, ertelenen Almanya ziyaretini bu hafta yapacak.

Ziyaret sırasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine tartışmalara katılacak.

Biden'ın akşam saatlerinde Berlin'e ulaşması bekleniyor.

Ziyaretin ilk günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Günün ilerleyen saatlerinde, Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık liderleri ile bir araya gelecek.

Biden, Almanya'daki ABD Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna'nın askeri destekçileriyle yapmayı planladığı geniş kapsamlı toplantıyı, Milton Kasırgası nedeniyle iptal etmişti.

Ziyaretin, Biden'ın yaklaşık 40 yıl sonra gerçekleştireceği ilk 3 günlük ziyaret olması bekleniyor.

Biden'ın ziyareti, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dün parlamentoda açıkladığı 5 maddelik "Zafer Planı"nın ardından gerçekleşiyor.Zelenskiy, "Zafer Planı"nı açıklarken maddeleri sıraladı.

Zelenskiy, bu maddelerin her birinin önemine değinerek, Ukrayna'nın geleceği için hayati olduğunu vurguladı.