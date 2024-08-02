Biden artık şaşırtmıyor. Boş uçağa bindi kimse anlam veremedi

Kaynak: Haber Merkezi
Biden artık şaşırtmıyor. Boş uçağa bindi kimse anlam veremedi

ABD Başkanı Joe Biden, esirler indikten sonra içi boş uçağa bindi, Kamala Harris ise bu duruma tepkisiz kaldı.

Garip tavırlarıyla sık sık gündemde yer alan ABD Başkanı Joe Biden, bunlara bir yenisini daha ekledi.

ABD Başkanı Biden Rusya ile ABD arasında gerçekleşen esir takası sonrası esirlerin bulunduğu uçağa bindi. Ancak Biden'ın bindiği uçakta kimse yoktu.

Gaflarıyla ve garip tavırlarıyla dünya gündeminde sık sık kendine yer edinen Biden bu kez de esirlerin olmadığı uçağa binerek haber olmayı başardı.

Biden'ın garip halleri kameralara yansıdı. Görüntülerde yanında bulunan kişilerin şaşkınlık içinde Biden'ı izlediği görülüyor.

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