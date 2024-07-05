Biden başarısız olduğunu kabul etti

Wisconsin eyaletinde yayın yapan "The Earl Ingram Show" radyo programına konuk olan Biden, 27 Haziran'daki canlı yayın münazarasındaki performansını değerlendirirken, "Gerçekten kötü bir geceydi. Çuvalladım ve hata yaptım. Ama bu sadece 90 dakikalık bir performans, 3.5 yıl boyunca neler yaptığıma bakın" dedi.

Münazaradaki performansının istediği gibi olmadığını kabul eden Biden, yarışa devam edeceğini belirtti ve "Babamdan düştüm ve tekrar ayağa kalkmayı öğrendim. Seçimi kazanacağız" şeklinde konuştu.

Bağımsızlık Günü nedeniyle askeri personeli ve ailelerini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, burada yaptığı konuşmada da adaylıktan çekileceği yönündeki spekülasyonlara "Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek tepki gösterdi.