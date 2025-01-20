Biden, görevden ayrılmadan dakikalar önce aile üyeleri için af çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Biden, görevden ayrılmadan dakikalar önce aile üyeleri için af çıkardı

Joe Biden, başkanlık ofisini Donald Trump'a devretmeden dakikalar önce beş aile üyesi için af çıkardı.

Biden, affın ailesini "sadece kendisine zarar verme arzusuyla" motive edilen siyasi saldırılara karşı koruduğunu söyledi.

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Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yüzden Anayasamdan doğan yetkimi kullanarak James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden'ı affediyorum. Bu afların verilmesi, onların herhangi bir suç işlediklerini kabul ettiğim anlamına gelmemelidir; ayrıca kabul edilmesi, herhangi bir suçtan dolayı suçluluk itirafı olarak yanlış anlaşılmamalıdır."

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Biden, Beyaz Saray'daki açıklamasında, "Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı; bu, partizan siyasetin en kötü türüdür" dedi.

Biden ayrıca Pazartesi günü emekli Ordu Generali Mark Milley'i affetti.

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