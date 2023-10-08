Biden ile Netanyahu, telefonda görüştü

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başlamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ikinci kez telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın bir kez daha saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için Netanyahu’ya taziyelerini sunduğu belirtilerek, Biden’ın İsrail Hükümetine ve halkına tam destek sözü verdiği aktarıldı.

BIDEN’DAN İSRAİL’E TAM DESTEK SÖZÜ

Biden’ın görüşmede Netanyahu’ya ABD'nin son 24 saat içinde İsrail'e destek amacıyla gerçekleştirdiği yoğun diplomatik faaliyetler hakkında bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, Biden’ın Netanyahu’ya İsrail’e yönelik ek yardımın şu anda yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini ilettiği belirtildi.



ABD, İSRAİL’E UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun destek amacıyla İsrail’e gönderildiğini duyurmuştu.