Biden imzaladı: ‘Kel kartal’ ABD’nin ulusal kuşu ilan edildi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin simgelerinden "kel kartalı', resmi olarak ABD'nin ulusal kuşu ilan eden yasa tasarısını imzaladı. Yaklaşık 250 yıldır ABD'nin simgelerinden olan "kel kartal', Biden'ın imzaladığı yasa tasarısıyla resmen ülkenin ulusal kuşu oldu.

ABD resmi belgelerinde 1782'den bu yana yer alan "kel kartal" sembolü, başkanlık bayrağı, askeri nişanlar ve para birimi dahil pek çok yerde kullanılıyor.

KEL KARTALLAR

Kel kartallar Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal sembolü olarak biliniyor.

Hem kel hem de altın kartallar Amerikan Kızılderilileri tarafından yaygın olarak kutsal kabul ediliyor. Amerikan yasaları, kartalları izinsiz öldürmesini, yaralanmasını veya rahatsız edilmesini ya da kartalların yuva veya yumurtalarının alınmasını yasaklıyor.

Kel kartallar, büyük ölçüde DDT nedeniyle geçen yüzyılda ABD'nin büyük bölümünde öldürüldü. Ancak daha sonra federal koruma altına alındı ve 2007'de federal nesli tükenmekte olan türler listesinden çıktı.

Daha az güvende görülen Altın kartalların ise yasa dışı avcılık, kurşun zehirlenmesi ve diğer sorunlar nedeniyle yok olmanın eşiğine geldiği belirtiliyor.

Kuzey Amerika'ya özgü kel kartal, resmi belgelerde kullanılmasına rağmen bugüne kadar resmi olarak ülkenin ulusal kuşu ilan edilmemişti.