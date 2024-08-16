Biden: İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına yakınız

Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri ise Biden yönetimini "sahte bir olumlu hava" yaratmakla suçladı.

Doha'da başlayan ve iki gün süren Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri sona erdi. Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Biden, "Henüz anlaşma tam olarak olgunlaşmadı ancak taraflar, Doha'daki görüşmelerden önceki duruma göre çok daha yakın" ifadelerini kullandı. Biden, "Uğursuzluk getirmek istemem ama elimizde bir şeyler olabilir" dedi.

Öte yandan, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Biden yönetimini "sahte bir olumlu hava" yaratmakla suçladı. Zuhri, ABD'nin Gazze'deki savaşı durdurmak gibi gerçek bir niyeti olmadığını ve sadece zaman kazanmaya çalıştığını belirtti.