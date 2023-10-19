Biden İsrail sorusuna cevap veremedi

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine yöneltilen İsrail'in savaş hukukuna göre hareket edip etmediği yönündeki soruyu yanıtlamayı reddetti.

KAYNAK: AA
Biden İsrail sorusuna cevap veremedi

İsrail ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamada bulunan Biden, "Sizce İsrail savaş hukukuna göre mi hareket ediyor?" sorusunu cevapsız bırakmayı tercih etti.

Biden, soruya yanıt vermek yerine "Sizinle konuşmak güzeldi." diyerek basın mensuplarıyla görüşmeyi sonlandırdı.

ABD Başkanı öncesinde ise İsrail basınında çıkan, ABD yönetiminden yetkililerin, Hizbullah'ın İsrail'e karşı bir savaş başlatması halinde, ABD ordusunun İsrail ordusuna bu mücadelede destek olacağını belirttiğine ilişkin haberleri de yalanladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara operasyonunun iptali olasılığına ilişkin olarak da Biden, İsrail ve ABD askeri yetkililerin, alternatiflerin neler olabileceği yönünde görüşmeler yürüttüğünü söylemekle yetindi.

Biden, Gazze'deki ABD vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çabalarının sürdüğünü de belirtti.

İsrail dönüşü, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Biden, Sisi'nin başlangıç olarak yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye gitmesi için sınırı açmayı kabul ettiğini belirtmişti.

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