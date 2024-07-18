Biden köşeye sıkıştı

CNN'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı bir haberde, Kongre'nin tecrübeli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Biden'a "anket sonuçlarının Donald Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini" söylediği öne sürüldü.

Bir kaynak, Pelosi'nin Biden'a karşı anketlerde zafer gördüğünü belirtirken, başka bir kaynak ise Başkan'ın anket sonuçlarıyla ilgili kendini savunduğunu ifade etti.

Pelosi'nin bir sözcüsü, eski Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Biden ile en son 12 Temmuz'da konuştuğunu açıkladı.

ABC News'un haberine göre, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin "hem Biden hem de Demokrat Parti için ve ülke için daha iyi olacağını" söyledi.

Schumer'in sözcüsü, "ABC'nin kaynağı, Chuck Schumer veya Başkan Joe Biden değilse, bu haber boş bir spekülasyondur." ifadesini kullandı.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde Guardian'a konuşan eski Barack Obama danışmanı David Axelrod ise 82 yaşında birinin ABD başkanı seçilmesinin çok zor olacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff ise dün Biden'a yönelik "çekilme çağrısına" katılarak, "Kampanyadan çekilme kararı, Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.