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Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi, Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz'ün rakibi Demokrat John Fetterman'ı desteklemek üzere Pennsylvania'ya gitti.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 23:35
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Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da

Biden, Mehmet Öz'ün seçimlerdeki rakibine destek için Pennsylvania'da
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(AA) - Yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesi Biden, özellikle kararsız eyaletleri ziyaret ederek Demokrat adaylara destek veriyor. Pennsylvania eyaletini ziyaret eden Biden'ı Pittsburgh kentinde, Demokrat Senatör Adayı Fetterman karşıladı. Biden, 8 ay önce yaptığı ziyareti öncesi çöken köprünün devam eden inşaatını ziyaret ederek burada ülkenin altyapısına yaptıkları yatırımları anlattı.

Söz konusu konuşmasının ardından Pittsburgh'dan ayrılan Biden, akşam saatlerinde de Fetterman'a destek için verilecek resepsiyona katılacak. Öz'ün 8 Kasım'da karşı karşıya geleceği Fetterman, geçirdiği felç nedeniyle uzun süre gözlerden uzak kalsa da seçim kampanyasını sürdürmüştü.

Kasımda Kongre ara seçimleri düzenlenecek

Kasım 2022 ara seçimlerinde, Amerikalılar, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek. Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs'ta Öz'ün adaylığına destek için Pennsylvania'da düzenlenen mitinge iştirak etmişti.

 

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