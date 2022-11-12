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  • Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı

Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır'daki BM İklim Konferansı'nda yaptığı konuşmayı, salondaki çevreci grubun protestosu böldü. Çığlıklarla Biden'in konuşmasını kesen eylemciler, pankart açtı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 15:36
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Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı

Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
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ABD Başkanı Joe Biden dün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP27) katıldı. İklim değişikliğiyle mücadele planlarına değinen Biden, yönetiminin karbon emisyonlarını azaltmak için “dönüşümsel değişiklikler” yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

İşte tam bu sırada güvenliği aşıp, salona girmeyi başaran çevreciler bir anda çığlık atmaya başladı. Biden'ın yüzünde şaşkın bir ifade belirirken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

ABD vizyonunu “iklim konusunda güvenilir, kararlı bir küresel lider” olarak tanımlayan Biden'ın konuşması, salondaki fosil yakıt karşıtı grubun protestosuyla yarıda kaldı. Biden konuştuğu sırada salonda birden çığlık sesi duyuldu.

Biden konuşmasını keserek ne olduğunu anlamaya çalışırken, grup ayağa kalkarak pankart açtı. Salondaki görevlilerden ise duruma müdahale gecikmedi. Protestocular dışarıya çıkarıldı, Biden konuşmasına devam etti.

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