Biden öldü mü? Bomba iddia

Joe Biden, Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklayarak başkanlık yarışından çekildi.

Ancak bu karar, ABD medyası ve sosyal medyada uzun süren sessizliğiyle birlikte 'Biden öldü mü?' sorularını gündeme getirdi. Henüz ABD resmi kaynaklarından bir açıklama gelmezken, Ryan Garcia'nın attığı bir tweet, tartışmaları alevlendirdi.

BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD medyası, boks yıldızı Ryan Garcia'nın attığı bir tweetin, Joe Biden'ın ölümüyle ilişkilendirilmesiyle gündeme geldiğini aktardı. Ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmadı. Kamuoyunda Biden'ın sağlık durumu son zamanlarda gündemdeydi; 1942 doğumlu Biden, 20 Ocak 2021'den beri ABD başkanlığını yürütüyordu ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için Biden'ın durumuyla ilgili spekülasyonlar devam ediyor.

GAFLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son olarak, Biden'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerdeki boş bakışları ve dalgınlıkları da eleştirilere neden oldu. Bir toplantıda eşini başka bir kadınla karıştırması, gaflarıyla da gündeme gelmişti.

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