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Biden'dan Amerikalı futbolculara tebrik

Dünya Kupası'nda ABD, İran'ı 1-0 yendi. Bu sonuç sonrası Biden futbolcuları kutladı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:08
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Biden Son 16 turuna kalan Amerika'da futbolcuları kutladı

Biden'dan Amerikalı futbolculara tebrik
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Amerika Başkanı Joe Biden, milli takımın İran'ı yenmesi nedeniyle futbolcuları kutladı.
Biden,  Michigan'daki bir yarı iletken çip üreticisinde daha fazla tedarik zincirinin ABD'ye taşınmasıyla ilgili bir konuşma yaparken, milli takımın kazandığı haberini aldı ve "Koç ve oyuncularla konuştuğumda bunu yapabilirsiniz' dedim. Yapacağız  dediler, yaptılar. Tanrı onları seviyor” diye konuştu.

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