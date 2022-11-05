Biden'ın masasında Twitter var: Dezenformasyonun yayılması azaltılmalı

Bağış toplama toplantısında açıklamalarda bulunan Biden, "Şimdi hepimiz ne hakkında endişeliyiz? Elon Musk gitti ve dünyaya yalanlar saçan bir teçhizat aldı" dedi.

Biden, "Artık ABD'de editör yok. Burada editör yok. Çocuklarımızın neyin tehdit altında olduğunu anlamasını nasıl sağlayabiliriz?" diye konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre bu konuşmadan önce, "Biden'ın nefret söylemi ve dezenformasyon yayılmasının azaltılması konusundaki ihtiyacı açıkça dile getirdiğini" söyledi.

Geçen hafta Twitter'ın resmen sahibi olan Elon Musk, platformda "özgür ifadeyi" sağlayacağını söylemişti. Şirket cuma günü çalışanlarının neredeyse yarısını işten çıkardı.

Cuma günü bir bağış toplama toplantısında konuşan Biden, "Şimdi hepimiz ne hakkında endişeliyiz? Elon Musk gitti ve dünyaya yalanlar saçan bir teçhizat aldı" dedi.

Biden, "Artık ABD'de editör yok. Burada editör yok. Çocuklarımızın neyin tehdit altında olduğunu anlamasını nasıl sağlayabiliriz?" diye konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre bu konuşmadan önce, "Biden'ın nefret söylemi ve dezenformasyon yayılmasının azaltılması konusundaki ihtiyacı açıkça dile getirdiğini" söyledi.

Geçen hafta Twitter'ın resmen sahibi olan Elon Musk, platformda "özgür ifadeyi" sağlayacağını söylemişti. Şirket cuma günü çalışanlarının neredeyse yarısını işten çıkardı.