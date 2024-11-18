Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya içinde daha derinlere ulaşacak şekilde kullanmasına onay verdi. Karar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Batılı destekçilerinin aylarca süren baskıları sonucu alındı. Yetkililere göre, bu adım savaşın daha da büyümesi endişelerine rağmen gerçekleştirildi.

KUZEY KORE VE TRUMP FAKTÖRÜ

Biden’ın bu kararı, Kuzey Kore’nin Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye binlerce asker göndermesinin ardından geldi. ABD ve Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore’nin Rusya’ya ciddi miktarda mühimmat desteği sağladığını da doğruladı. Yaklaşık 12.000 Kuzey Kore askerinin, Rusya’nın Ukrayna’dan aldığı toprakları geri kazanmasına destek olduğu bildirildi.

Ayrıca, Ocak ayında göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump, savaşın hızlı bir şekilde sona erdirileceğini vaat ederek Ukrayna’ya verilen desteğe yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Trump, Ukrayna’ya yapılan milyarlarca dolarlık yardımları defalarca eleştirmiş ve savaşın bitmesi için Ukrayna’nın bazı topraklarından vazgeçmesi gerektiğini ima etmişti.

BATILI SİLAHLAR VE UKRAYNA’NIN TALEPLERİ

Biden yönetimi, Ukrayna’nın Batılı ülkelerden talep ettiği birçok ileri teknoloji silahı uzun süre reddetmişti. Ancak Ukrayna’nın yoğun baskıları sonucunda, Patriot hava savunma sistemleri, F-16 savaş uçakları ve ileri tanklar gibi sistemlerin teslimine onay verilmişti. ATACMS füzeleri için de benzer bir süreç yaşandı. Beyaz Saray, Mayıs ayında Ukrayna’nın bu füzeleri yalnızca Rusya sınırına yakın hedeflerde kullanmasına izin vermişti.

Uzmanlar, Ukrayna’nın Rusya içindeki askeri hedefleri vurma yetkisinin, savaşın gidişatını etkileyebilecek bir hamle olduğunu belirtiyor. Ancak bu karar, NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıklarına da yol açmış durumda. Ukrayna’nın Batılı destekçileri, ABD’nin kısıtlamalarının savaşın kazanılmasını zorlaştırabileceğini savunuyor.

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya 56,2 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı. Biden yönetimi, bu yardımların dikkatle seçilmesi gerektiğini ve olası bir Rus misillemesine karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.