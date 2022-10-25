25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili anketlere bakıldığında Demokratların "akıntıya karşı kürek çektiğinin" görüldüğünü ancak henüz hiçbir şey için geç olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 04:12
Takip Et

Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
+
Aa
-

Biden, Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret ederek, burada yaklaşan Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil" ifadesini kullandı.

Amerikalılar, Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
1
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
3
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
4
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
5
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
6
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
7
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
﻿Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
﻿Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
﻿Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
﻿Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
﻿Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
﻿Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Bulgaristan'da kuş gribi alarmı: 19 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.