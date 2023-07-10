Biden’dan canlı yayında flaş Türkiye açıklaması. 'Erdoğan’ı zor duruma düşürdü' dedi

CNN’de Fareed Zakaria’nın programına katılan ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta gerçekleştirilecek olan NATO liderler zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye hakkında da konuşan Biden, İsveç ve Ukrayna’nın NATO üyelikleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

‘‘ERDOĞAN’I ÜLKESİNDE ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ’’

İsveç’in NATO üyesi olması gerektiğini vurgulayan Biden, küçük bir ülke olmalarına rağmen kendilerini savunabildiklerini ve NATO üyeleriyle aynı değerlere sahip olduklarını vurguladı. Biden, “Siz de herkesten iyi biliyorsunuzdur, burada üyeliği engelleyenler Türkiye. Türkiye ve İsveç bazı yasal düzenlemeler yapıyor, Kuran yakılması konusunda. Kuran yakanlar İsveçli değil, onlar mülteciler. Bu bir mazeret olabilir ve Erdoğan’ı ülkesinde zor bir duruma düşürdü. Bunu durdurmak için hareket ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.

F-16’LARIN MODERNİZASYONU

ABD yapımı F-16 uçaklarının modernizayonu konusunda da konuşan, ‘‘Türkiye F-16 filosunun modernizasyonunu istiyor. Aynı zamanda Yunanistan’da Başbakan Miçotakis de yardım istiyor. Ben de açıkçası burada bir konsorsiyum yapmak istiyorum. NATO’nun askeri gücünü hem Yunanistan hem de Türkiye özelinde artırmak istiyoruz ve bu sırada İsveç’i de NATO üyesi yapmak istiyoruz. Bu bir oyun. Oyun devam ediyor henüz tamamlanmadı” yorumunu yaptı.

UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda da konuşan Biden, "Ukrayna'yı aileye katmak için NATO üyeleri arasında şu anda, savaşın ortasında bir fikir birliği olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna'nın NATO'ya alınması durumunda, İttifak'ın da savaşa girmiş olacağını belirterek "Biz (NATO) Rusya ile savaşta değiliz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği için demokratikleşme gibi diğer kriterleri de yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için savaşın bitmesi gerektiğini vurguladı.