Biden'dan esirlerin serbest bırakılması için savaşa ara istedi

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bağış etkinliğinde kendisine “Gazze’de ateşkes çağrısı” yapan hahama, “Esirlerin serbest bırakılması için araya ihtiyacımız var” cevabını verdi.

KAYNAK: İHA
Biden'dan esirlerin serbest bırakılması için savaşa ara istedi

İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalarda 27’inci güne girildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava, deniz ve kara operasyonları şiddetlenirken, Hamas ile esir görüşmeleri de devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ABD’nin Minnesota eyaletinde katıldığı bir bağış etkinliğinde Gazze Şeridi’ndeki esirlere yönelik açıklama yaptı. Etkinlik sırasında gazetecilere kendisini Haham Jessica Rosenberg olarak tanıtan bir kişi Biden’a, “Bir haham olarak acil ateşkes çağrısı yapmanıza ihtiyacım var” şeklinde seslendi. Güvenlik güçlerinin Rosenberg’i alanın dışına çıkarmasının ardından Biden ise, “Bu İsrailliler için de Müslüman dünyası için de inanılmaz karmaşık bir durum. Ben 2 devletli çözümü en başından beri destekledim” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili duyguları anladığını söyleyen Biden, “Sanırım bir araya ihtiyacımız var. Ara kelimesiyle demek istediğim şey bir duraklama, esirlerin serbest bırakılması için zaman vermek gerekiyor” şeklinde konuştu.

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