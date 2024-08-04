Biden’dan İran açıklaması

Delaware'de bir marketten çıkarken basın mensuplarının "İran geri adım atacak mı?" sorusuna Biden, "Umarım. Bilmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran kaynaklı tehditlere karşı İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgeye ek savaş uçakları ve gemiler göndereceğini duyurdu. Ayrıca, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran ve Hamas tarafından İsrail'in bu saldırının arkasında olduğu öne sürüldü. Tel Aviv yönetimi ise konu hakkında sessizliğini koruyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile de çatışmalara devam ediyor.