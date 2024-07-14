Biden’dan Trump suikastı açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Biden’dan Trump suikastı açıklaması

Trump’a yönelik saldırı sonrası konuşan ABD Başkanı Biden, "Herkesin bu tür hastalıklı şiddeti kınaması gerektiğini" belirterek, "ABD'de bu tür şiddete yer yok" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki bir seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Olayda Trump, sağ kulağından hafif şekilde yaralandı. Miting alanında bulunan bir kişi ise saldırıda hayatını kaybetti.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası esnasında yaşanan olayla ilgili olarak, Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol edildiğini açıkladı. ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise Trump'ın güvende olduğunu ve Gizli Servis'in soruşturmayı devraldığını belirtti.

Olayın ardından ABD Başkanı Joe Biden, basına yaptığı kısa açıklamada saldırıyı kınadı ve bu tür şiddet olaylarının asla tolere edilmemesi gerektiğini vurguladı. Biden, "Herkesin bu tür hastalıklı şiddeti kınaması gerektiğini" belirterek, "ABD'de bu tür şiddete yer yok" dedi.

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