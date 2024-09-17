Biden’dan Trump’a destek

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ı şüpheli bir suikast girişimi nedeniyle telefonla arayarak destek verdi. Biden, telefon görüşmesinde Trump’a “güvende olmasından duyduğu memnuniyeti” iletti. Trump ise Biden’a görüşme için teşekkür ederek, telefon konuşmasında ABD Gizli Servisi tarafından sağlanan koruma konusunu ele aldıklarını belirtti.

YENİ DETAYLAR AÇIKLANDI

Şüpheli suikast girişiminin yankıları sürerken, ABD Gizli Servisi Direktörü Vekili Ronald Rowe, Trump’ın golf sahası gezisinin programında olmadığını belirtti. Buna rağmen, üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti. Şüpheli Ryan Wesley Routh'un çalıların arasında tüfekle dolaştığını fark eden ajanlar, koruyucu önlemlerin başarılı olduğunu ve şüphelinin Gizli Servis ajanlarına ateş etmediğini açıkladı.

FBI, ŞÜPHELİNİN EŞYALARINA EL KOYDU

FBI Miami Ofisi'nden özel ajan Jeffrey Veltri, soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli arama emirlerinin uygulandığını bildirdi. Şüphelinin cep telefonlarına, aracına ve elektronik eşyalarına el konduğunu belirten Veltri, olay yerindeki tanıklar, şüphelinin aile üyeleri ve eski iş arkadaşlarıyla da görüşüldüğünü söyledi.

FEDERAL SORUŞTURMA İLK AŞAMALARDA

Florida Güney Bölgesi Savcısı Markenzy Lapointe, federal soruşturmanın henüz "ilk aşamalarında" olduğunu ve suçluların yargı önünde hesap vermesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

TRUMP’A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ ÖNLENMİŞTİ

Trump’ın Florida'daki bir golf sahasında bulunduğu sırada birden fazla silah sesi duyulmuş, Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, olay sonrası sahaya yakın çalılıklarda bir AK-47 tipi silah bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. FBI, suikast girişimi şüphesiyle soruşturma başlattı ve Florida’da hakim karşısına çıkan şüpheliye "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" suçlamaları yöneltildi.