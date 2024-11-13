Biden'dan Trump'a Kiev nasihati! Halef selef oval ofiste buluştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Biden'dan Trump'a Kiev nasihati! Halef selef oval ofiste buluştu

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a gitti. Trump ile ABD Başkanı Joe Biden oval ofiste bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden ile yeni başkan Donald Trump, Oval Ofis'te görüşme gerçekleştirdi.

4 yıl sonra Beyaz Saray'a giden Trump ile siyasi rakibi Biden arasında iktidarın devri konusunda görüştü.

Reuters'te yer alan habere göre, Biden, Trump'la şöminenin önünde yaptıkları görüşmenin başında, "Hoş geldin, hoş geldin" dedi.

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Trump'a iktidarın sorunsuz bir şekilde devredileceği ve "sizin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapacağı" sözünü verdi.

Biden'in ayrıca Trump'a 'Kiev'i yalnız bırakma' dediği de öne sürüldü.

Yeni başkan Trump, selefi Biden'den 20 Ocak'ta görevi devralacak.

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