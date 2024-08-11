Biden'dan Trump'a zehir zemberek sözler: O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike

Düzenleme: Kaynak: İHA
Biden'dan Trump'a zehir zemberek sözler: O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike

ABD Başkanı Joe Biden eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump hakkında yaptığı açıklamada, “O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, CBS News’e röportaj verdi.

Biden, röportajında Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump hakkında, "Sözlerimi bir kenara not edin, eğer bu seçimi kazanırsa neler olacağını izleyin.

Bu bir tehlike, o ABD güvenliği için gerçek bir tehlike. Bakın, dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Gerçekten öyleyiz" dedi.

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