Biden'ın adaylıktan çekilme kararıyla ilgili bomba iddia

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilme kararı, dünya çapında şok etkisi yarattı. Biden'ın yakın çevresine dahi sürpriz olduğu belirtilen bu gelişme, başkanlık yarışında önemli bir dönemeç olarak değerlendirildi.

Biden'ın üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve kampanya ekibi, geçtiğimiz hafta boyunca Başkan'ın adaylığını sürdürme kararlılığından bahsediyordu.

BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLME KARARI ALDI

Ancak cumartesi günü, Biden'ın danışmanları, Başkan'ın Covid-19 izolasyonu sırasında adaylık kampanyasını yeniden başlatması için bir plan hazırlıyordu. Bu süreçte Biden, Delaware'deki evinde Covid-19'u atlatmaya çalışırken adaylık baskısını değerlendiriyordu. Pazar sabahı ise, Biden adaylıktan çekilme kararı aldı.

Kaynaklara göre Biden, cumartesi akşamı yakın danışmanlarıyla bir araya gelerek seçim anketlerini inceledi ve Trump'ı yenme olasılığını tartıştı. Hafta boyunca daha fazla Demokrat'ın destek çağrısında bulunmasını bekledikleri senaryoda, anket sonuçları ve olası gelişmeleri değerlendirdikten sonra Biden, siyasi kariyerinin en zor kararını verdi.

YAKIN ÇEVRESİYLE SADECE BİRKAÇ GÜN ÖNCE PAYLAŞTI

Pazar sabahı kesin kararını veren Biden, ardından en üst düzey Beyaz Saray yetkilileriyle bir video görüşmesi yaptıktan sonra dünya kamuoyuna adaylık çekilme kararını duyuran bir açıklama yayınladı. Bu kararı, kendisine yakın çevresiyle sadece birkaç gün önce paylaştığı belirtildi.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ ÇEKİLME KARARINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Beyaz Saray yetkilileri ve seçim kampanyası çalışanları, Biden'ın adaylıktan çekilme kararını sosyal medya üzerinden öğrendi ve birçokları için bu gelişme tam bir sürpriz oldu.