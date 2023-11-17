Biden diktatör dedi Blinken'in suratı ekşidi. Verdiği tepki olay oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Xi’yi diktatör olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD’nin California eyaletinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında basın toplantısı düzenleyen Biden, görüşmenin şimdiye kadar yaptıkları en verimli görüşmelerden biri olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki askeri iletişimin yeniden tesis edilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklayan Biden, "Kazaların olmasının nedeni yanlış anlaşılmalardır. Dolayısıyla yeniden doğrudan, açık ve net iletişime dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu ile mücadelede iş birliği yapacaklarını belirten Biden, "Çin'den Batı'ya doğru uyuşturucu madde transferinin kesilmesi için adım atıyoruz. Bu, hayat kurtarıcı bir adım" şeklinde konuştu. Xi ile görüşmesinde Filistin ve Ukrayna gibi küresel meseleleri de masaya yatırdıkları bilgisini paylaşan Biden, Hamas'ın Gazze'deki Şifa Hastanesi’nin altına "silah ve militan yerleştirerek savaş suçu işlediğini" iddia etti. Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine tek nihai çözümün "iki devletli çözüm olduğunu" da açıkça ifade ettiğini söyledi. Biden, bunun için İsraillilerin öncelikle "Hamas'ın saldırmaya devam edeceğinden endişe duymayacak bir noktaya gelmesi gerektiğini" belirtti.

"Xİ DİKTATÖR"

Biden, bir gazetecinin "Xi Jinping’i hala diktatör olarak tanımlıyor musunuz?" sorusuna ise, "Şöyle ki, o bizimkinden tamamen farklı bir hükümet biçimine dayanan komünist bir ülkeyi yöneten biri olması bakımından bir diktatör" yanıtını verdi.

BLİNKENİN TEPKİSİ OLAY OLDU

Bu sözler üzerine, Çin ilişkilerdeki gerilimi azaltmaya çalışan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bu sözlere tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Biden’ın ‘diktatör’ sözleri ağzından çıkınca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın hisleri adeta hareketlerine yansıdı. Ne yapacağını bilemeyen Blinken’in suratı ekşirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.