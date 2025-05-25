Biden’ın kanser teşhisi neden gecikti? Dünya bu sorunun cevabını arıyor

ABD eski Başkanı Joe Biden’a geç evrede prostat kanseri teşhisi konulması, ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Biden’a ait Şubat 2024 tarihli son sağlık raporunda, prostat kontrolünün yer almaması dikkat çekerken, metastaz yapan tümörün kemiklere yayıldığı ve yaşam beklentisinin 3 ila 5 yıl arasında olduğu açıklandı. Freiburg Üniversitesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Christian Gratzke’ye göre, yüksek yaş nedeniyle PSA testi yapılmamış olabilir. Ancak bu durum, kamuoyunda “İhmal mi, yoksa saklama çabası mı?” sorularını gündeme getirdi.

Joe Biden'dan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama

PSA TESTİNE NEDEN YER VERİLMEDİ?

PSA testi, 45 yaş üzeri erkeklere önerilse de 75 yaşından sonra rutin olarak önerilmiyor. Bunun nedeni, yaşlı erkeklerin yarısında saptanan yavaş seyirli prostat tümörlerinin genellikle hayati tehdit oluşturmaması. Ancak Berne Üniversitesi Hastanesi Üroloji Şefi Dr. Beat Roth, “Bu testin kusurları var ama elimizde daha iyisi yok” diyerek ihmallerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Biden’da olduğu gibi bazı tümörler ya hızla büyüyor ya da hiç PSA üretmiyor. Her 50 tümörden biri bu kategoriye giriyor ve genellikle geç evrede belirti veriyor.

TRUMP ÖRNEĞİ GÜNDEME GELDİ

Biden’ın sağlık durumu, seçim sürecine hazırlanan Donald Trump ile karşılaştırmalara neden oldu. 78 yaşındaki Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda PSA değerlerinin mükemmel olduğunu belirtmişti. Son resmi muayenesinde de prostat ve kalp sağlığı olumlu bulundu. Golf ile aktif yaşam tarzı ve alışılmışın dışındaki sağlık durumu kamuoyunca şaşkınlıkla karşılanıyor.

Başkanlık görevine talip bir liderin sağlığı, sadece kişisel değil, kamusal bir mesele halini alıyor.