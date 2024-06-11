Biden'ın oğlu Hunter Biden suçlu bulundu. ABD tarihinde bir ilk

Wilmington, Delaware'deki mahkemede 3 Haziran'da başlayan duruşma sonucunda jüri üyeleri, Biden'ı federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcı olmadığına dair yanlış beyanda bulunmak ve silahı yasa dışı olarak bulundurmak suçlarından suçlu buldu.

Mahkeme yargıcı Maryellen Noreika, Biden hakkında 25 yıla kadar hapis cezası yetkisi bulunurken, suçun ilk kez işlenmesi gibi faktörler cezanın azaltılmasına yol açabilir.

Yargıcın hapis cezası verecek olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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Duruşma sürecinde, Biden'ın suçlamaları nedeniyle babası olan Başkan Joe Biden'ın yargıya müdahale etmemesi için sessiz kaldığı belirtiliyor.

Hunter Biden, ayrıca California'da 1.4 milyon dolarlık vergi kaçırmakla da suçlanıyor ve bu suçlama nedeniyle Eylül ayında yargılanması bekleniyor.

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HUNTER BİDEN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Geçmişte uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunmak ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanan Biden, iddiaları reddetmişti.

Biden hakkındaki suçlamaları araştırmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından atanan özel savcı David Weiss, geçen yıl bu suçlamaları yönelterek Biden'ı yargılamıştı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığına ilişkin iddiaları araştırıyor. Bu iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığı'nın, vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da inceleniyor.

Cumhuriyetçiler, özellikle eski Başkan Donald Trump hakkındaki iddiaların siyasi saiklerle soruşturulduğunu ve aynı ölçüde Hunter Biden'ın da babası nedeniyle korunduğunu öne sürüyor. Bu durum, kamuoyunda dikkatle izlenen bir konu haline gelmiş durumda.