Biden'ın olmayan sandalyeye oturmak için çabaladığı anlar

Sena Özkan
Biden'ın olmayan sandalyeye oturmak için çabaladığı anlar

Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte var olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştığı anlar sosyal medyada yayıldı.

Fransa’nın Colleville-sur-Mer kentinde yer alan ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle görkemli bir anma töreni düzenlendi. Törene birçok üst düzey yetkili katılırken, ABD Başkanı Joe Biden da törende hazır bulundu.

Ancak törenden paylaşılan görüntülerde, Başkan Biden’ın var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalışması dikkat çekti. Bu anlar, hızla sosyal medyada yayıldı ve geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlar yapılırken, bazıları Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna dair eleştirel yorumlarda bulundu.

Biden’ın bu hatası, özellikle siyasi rakipleri tarafından da eleştirilerek yaşlı liderin fiziksel ve zihinsel durumunun görevini etkileyip etkilemediği tartışmaya açıldı. Ancak, Biden’a destek verenler ise bu tür hataların her yaş grubundaki insanlar tarafından yapılabileceğini savundu.

Daha önce de boşlukla tokalaşmaya çalıştığı, sahnenin çıkışını bulamadığı gibi birçok ilginç hareketlerde bulunan Biden bu sefer sahneyi terk ederken değil sahnede dururken şaşırttı.

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