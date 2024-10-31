Biden’ın tuhaf görüntülerine yenisi eklendi. Bu sefer de bebekleri ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’daki son günlerini geçiriyor. 5 Kasım’da yapılacak seçimde önce aday olan gelen tepkiler sonrası çekilme kararı alan Biden’ın yerine Demokratlar Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i aday olarak gösterdi. Eski Başkan Trump ve Harris arasındaki seçimin galibi merakla beklenirken Biden’ın tuhaf görüntülerine yenisi eklendi.

Başkan Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında çocuklar ve bebekler ile bir araya geldi. Renk görüntülere sahne olan kutlamalara aileleri ile katılan çocuklar renkli kostümler giydi.

TUHAF GÖRÜNTÜLERİNE YENİSİ EKLENDİ

Çocuklarla etkileşimde olmayı sevmesiyle bilinen Biden, kutlamalar sırasında özellikle bebekler ile ilgilendi. Beyaz Saray’daki Cadılar Bayramı kutlamalarına Biden’ın tuhaf anları damga vurdu. Ortaya Çıkan görüntülerde Biden’ın bazı bebekleri ellerinden ve bacaklarından ısırdığı görüldü. Görüntüleri görenler Biden’ın neden böyle bir şey yaptığına anlam veremedi.

GAFLAR VE TUHAF GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEMDEYDİ

ABD Başkanı Biden, görev süresi boyunca çeşitli gaflar ve tuhaf görüntülerle gündeme geldi. Biden’ın adaylıktan çekilmesinde sağlık sorunları ile ilgili endişeler etkili oldu. Biden’ın Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile canlı yayında yaptığı münazarada yaşananlar sonrası Demokratlara yakın çok sayıda isim Biden’ın adaylıktan çekilmesini istemişti.

Hem Kongre’den hem de farklı çevrelerden gelen baskılara dayanamayan Biden, sonunda adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Biden, adaylıktan çekilirken Demokratların adayı olarak Kamala Harris’i işaret etti. Demokratlar, daha sonra yapılan büyük kongrede Harris’i aday olarak resmen onayladı.