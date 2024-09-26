Biden'ın yemeğine katılacaktı... Erdoğan’dan ABD’de dikkat çeken hamle!

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği akşam yemeğine katılacağı açıklanmıştı.

ABD’deki temaslarını tamamlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı.

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye doğru hareket etti.

Öte yandan Emine Erdoğan da Joe Biden’in eşi Jill Biden’ın liderin eşleri için verdiği öğle yemeğine katılmıştı.