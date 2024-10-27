Bieber çiftinin Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı

Justin Bieber ve Hailey Bieber, Hailey’in cilt bakım markası Rhode'un yeni ürünü Barrier Butter’ın tanıtım etkinliğinde samimi anlar yaşadı. 25 Ekim’de Justin, 30 yaşında, eşi Hailey ile olan sıcak bir fotoğraf çekimi sırasında görüntüleri Instagram hikayesinde paylaştı. 27 yaşındaki Hailey, 23 Ekim’de Beverly Hills'teki Funke'de düzenlenen etkinlikte, Rhode'un logosunun yer aldığı fotoğraf şeridiyle dikkat çekti.

Hailey, etkinlikte Anthony Vaccarello'nun tasarladığı büyük beden gri bir Saint Laurent ceket, uyumlu pantolon ve çizgili bir gömlekle şıklığını konuşturdu. Kıyafetini bordo desenli bir kravatla tamamlayan Hailey, gözlükleri ve geri taranmış topuzuyla iş kadını şıklığını yansıttı. Justin ise, açık renkli bir şapka ve kareli bir gömlekle rahat bir görünüm sergiledi. Gri bol pantolon ve gözlükle de stilini tamamladı.

Hailey, 19 Ekim'de Los Angeles'ta Don Toliver konserinde Justin'i desteklemişti. Justin sahneye sürpriz bir şekilde çıkarak izleyicilerle buluşmuş, Hailey ise kalabalıkta dans ederken görüntülenmişti. Çiftin katıldığı bu etkinlik, Hailey'nin ağustos ayında doğum yaptığı bebekleri Jack Blues'tan sonra katıldıkları ilk büyük etkinlik oldu. Bir kaynak, çiftin ve bebeklerinin evde "iyi durumda" olduğunu bildirdi.

Kaynak, "İkisi de çok mutlular. Bebek gerçekten bir mucize. Çok sevimli ve sağlıklı," diyerek çiftin yeni ebeveynlik deneyimini özetledi. "Hailey de iyi durumda," ifadesiyle de eşiyle ilgili olumlu bir durumdan bahsetti.

Justin ve Hailey, 23 Ekim'de Victoria Monet’in etkinliğine katılarak bir başka randevu gecesi geçirdiler. Çift, sahne arkasında karşılıklı deri ceketlerle poz vererek dikkat çekti. 2024 Mayıs ayında Instagram'da çocuk beklediklerini duyuran çift, aynı zamanda tazeleme yeminlerini de paylaşmıştı.

Justin, bu dönemde ebeveynliğe hazırlık sürecinde olduklarını belirtirken, "Hazır olduklarını düşünüyorlar. Bebeklerinin doğumuna hazırlanıyorlar ve bu çok tatlı," demişti. "Evliliklerine olduğu kadar, mümkün olan en iyi ebeveynler olmaya da bağlılar," ifadesiyle çiftin ilişkisine vurgu yaptı.

Justin ve Hailey'nin ilişkisi, 2009 yılında bir hayran buluşmasında tanışmalarıyla başladı. Çift, 2010'ların ortalarında kısa bir süre çıkarken, 2018’de tekrar bir araya gelip nişanlandılar. Bugünkü etkinlik, hem Hailey için hem de çiftin ebeveynlik yolculuğunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.